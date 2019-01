Unfall in Zuffenhausen Krankentransport kollidiert mit Stadtbahn

Von red 15. Januar 2019 - 14:33 Uhr

Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart

In Zuffenhausen ereignet sich am Dienstagvormittag ein Stadtbahn-Unfall. Der Fahrer eines Krankentransports wird dabei leicht verletzt. In der Folge kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Stuttgart - In Stuttgart-Zuffenhausen ist am Dienstagnachmittag ein Krankentransportwagen mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Laut Polizei soll sich der Fahrer des Wagens dabei leichte Verletzungen zugezogen haben. Der 29-Jährige fuhr gegen 13.20 Uhr auf der Ludwigsburger Straße in Richtung Pragsattel. An der Hohensteinstraße fuhr er trotz Wendeverbots nach links über die Gleise und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U7, die in gleicher Richtung unterwegs war, zusammen.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es laut Polizei zu Verkehrsbehinderungen.