Unfall in Zuffenhausen

1 Ein Abschleppunternehmen musste den Wagen nach dem Unfall bergen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Ein Auto kollidiert am Mittwochabend in einem Kreisverkehr in Stuttgart-Zuffenhausen mit einem Kleintransporter. Der Sachschaden ist beträchtlich.











Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Kleintransporter am Mittwochabend in Stuttgart-Zuffenhausen ist laut Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 36.000 Euro entstanden. Der Wagen wurde bei dem Unfall gegen einen Ampelmast geschoben und war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.