Neueröffnung in Stuttgart Oh Julia eröffnet auf der Killesberghöhe

Das Gerücht macht schon länger die Runde, nun gibt’s die Bestätigung: Die Münchner Kette Oh Julia eröffnet in Stuttgart eine zweite Filiale. Das italienische Lokal zieht unter der Federführung von Nima Nafeei, dem Geschäftsführer des Oh Julia im Dorotheenquartier, in die Killesberghöhe.