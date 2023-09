Zwei Kinder auf Zebrastreifen angefahren – Beide in Klinik

Unfall in Weilheim/Teck

3 Die beiden Kinder wurden auf einem Zebrastreifen angefahren. Foto: 7aktuell.de

Am Montagmorgen sind in Weilhem/Teck (Kreis Esslingen) zwei Kinder auf einem Zebrastreifen von einem Auto erfasst worden. Beide mussten danach in Krankenhäuser gebracht werden, auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.











In Weilheim im Kreis Esslingen sind am Montagmorgen zwei Kinder bei einem Unfall verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, mussten beide vom Rettungsdienst in Kliniken gebracht werden.