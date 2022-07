1 Im Kreis Ludwigsburg hat sich in der Nacht zum Freitag ein spektakulärer Unfall ereignet. Foto: dpa/Patrick Seeger

Eine Frau wird von einem Knall aus dem Schlaf gerissen und alarmiert die Polizei. Vor ihrem Haus hat sich ein 23-Jähriger mit seinem Auto überschlagen.















Mit Alkohol im Blut hat ein 23 Jahre alter Mann in Walheim (Kreis Ludwigsburg) in der Nacht zum Freitag einen spektakulären Unfall gebaut. In einem Wohngebiet überschlug sich der junge Mann mit seinem Mazda. Wie die Polizei berichtet, wurde eine Anwohnerin der Mörikestraße gegen 1.40 Uhr unsanft aus dem Schlaf gerissen. Vor ihrer Haustüre hatte es laut geknallt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mazda-Fahrer von der Heilbronner Straße nach links in die Mörikestraße abgebogen. Weil er zu schnell unterwegs war, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen geparkten Audi und überschlug sich in der Folge.

Der 23 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille. Seinen Führerschein ist er los. Der Schaden an den Autos beläuft sich auf etwa 35 000 Euro.