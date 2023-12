Auto fährt Kind am Zebrastreifen an

1 Das Mädchen wurde per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Foto: dpa/Marcel Kusch

In Waldenbuch ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall an einem Zebrastreifen gekommen. Ein siebenjähriges Kind wurde angefahren und verletzt.











Am Donnerstagmorgen ist ein siebenjähriges Mädchen an einem Zebrastreifen in Waldenbuch angefahren und verletzt worden. Der Führerschein des 54-Jährigen Autofahrers wurde eingezogen.