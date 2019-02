Unfall in Waiblingen

6 An einer Kreuzung in Waiblingen gab es einen heftigen Crash. Foto: 7aktuell.de

An einer Kreuzung in Waiblingen kommt es zu einem heftigen Crash: Eine 72 Jahre alte Frau übersieht wohl aufgrund der tief stehenden Sonne, dass die Ampel auf Rot steht. Das hat schlimme Folgen.

Waiblingen - Bei einem Unfall an der Kreuzung Alte Bundesstraße/Jesisstraße in Waiblingen ist am Freitag eine Frau verletzt worden. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf 25.000 Euro.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr eine 72 Jahre alte Frau gegen 11.15 Uhr mit ihrem Ford von der Jesisstraße in Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) nach links auf die Alte Bundesstraße. Laut Polizei übersah die Frau wohl aufgrund der tief stehenden Sonne, dass die Ampel „rot“ zeigte.

Sie prallte auf der Kreuzung mit einem Lastwagen zusammen. Die Frau wurde beim Unfall verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Sowohl der Lastwagen, – hier beläuft sich der Schaden auf rund 15.000 Euro – als auch das Auto (etwa 10.000 Euro Schaden) mussten abgeschleppt werden.