1 Ein 87-Jähriger hat im Kreis Ludwigsburg seinen VW zu Schrott gefahren. Foto: picture alliance / Stefan Puchne/Stefan Puchner

Vaihingen/Enz - Gleich zwei Verwechslungen haben am Dienstag in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg)zu einem Unfall geführt. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 87-Jähriger gegen 11.50 Uhr rückwärts aus einem Parkplatz in der Andreaestraße fahren. Dabei verwechselte er aber offenbar nicht nur das Brems- und Gaspedal, sondern hatte auch noch den Vorwärts- statt dem Rückwärtsgang eingelegt. Die Fahrt ging somit in eine Richtung los, die der 87-Jährige so nicht geplant hatte – und zwar direkt gegen einen Laternenmast. Der Aufprall war so stark, dass der Masten umknickte und dadurch komplett zerstört wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Vaihingen an der Enz kam mit sieben Einsatzkräften und trennte den kaputten Masten vollends ab. Der VW des Rentners war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Rentner selbst blieb unverletzt, die genaue Schadenshöhe steht derzeit noch nicht fest.