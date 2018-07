In Leonberg und Vaihingen/Enz Gasleitungen beschädigt – Gebiete abgesperrt

Von pho 30. Juli 2018 - 14:31 Uhr

Die Feuerwehr sperrte auch das Gebiet im die Stuttgarter Straße in Leonberg weiträumig ab. Foto: SDMG

Bei Bauarbeiten in Leonberg (Kreis Böblingen) und in Vahingen/Enz beschädigt ein Bagger eine Gasleitung. In beiden Fällen strömt eine größere Menge Gas aus. Polizei und Feuerwehr sperren das Gebiet weiträumig ab.

Vaihingen/Enz/Leonberg - Beinahe zeitgleich sind zwei Gasleitungen im Südwesten von Baggern beschädigt worden. In beiden Fällen strömten größere Mengen Gas aus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die gefährlichen Lecks konnten innerhalb kurzer Zeit provisorisch repariert werden, wie es hieß.

Wegen einer möglichen Explosionsgefahr mussten zunächst Häuser und Straßen in Leonberg (Kreis Böblingen) geräumt werden. Nachdem der Gasaustritt am Mittag bemerkt wurde, konnten Mitarbeiter des Energieversorgers das Leck innerhalb kurzer Zeit wieder abdichten und den Gashahn abdrehen.

Kurz danach hat ein Bagger bei Bauarbeiten in Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) eine öffentliche Gasleitung beschädigt. Gegen 12.50 Uhr wurde der Vorfall bei der Polizei gemeldet. Die Leitung des öffentlichen Gasversorgers war leck.

Feuerwehr und Polizei sperrten das Gebiet an der Heilbronner Straße in einem Radius von 200 Metern ab. Das Polizeirevier der Stadt liegt nahe des Unfallorts. Wie viele Einsatzkräfte vor Ort waren, konnte die Polizei am frühen Nachmittag noch nicht sagen. Kurz vor 14 Uhr war das Leck provisorisch gestopft und die Sperrung konnte wieder aufgehoben werden. Verletzt wurde niemand.