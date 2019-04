Unfall in Tübingen

Ein 18 Jahre alter Fußgänger ist in Tübingen von einem Autofahrer angefahren worden, der sich danach für mehr als eine Stunde aus dem Staub machte, ehe er zurückkehrte. Der 18-Jährige überlebte den Unfall nicht.

Tübingen - Ein 24-jähriger Autofahrer hat mit seinem Wagen einen 18-Jährigen in Tübingen angefahren und sich für mehr als eine Stunde davongemacht. Der junge Fußgänger starb. Ob der 18-Jährige noch am Leben wäre, wenn sich der Autofahrer nicht von der Unfallstelle entfernt hätte, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Der 24-jährige Autofahrer war mit einem 21-jährigen Beifahrer am frühen Sonntagmorgen auf der Landesstraße 371 zwischen Hirschau und Wurmlingen unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er erfasste gegen 5.00 Uhr den 18-Jährigen, der am rechten Fahrbandrand lief. Der junge Mann wurde in den Straßengraben geschleudert.

Der 24-Jährige fuhr davon. Gegen 6.15 Uhr kehrte er zusammen mit dem Beifahrer und einem Bekannten zur Unfallstelle zurück und alarmierte die Polizei. Der 18-Jährige starb „trotz aller ärztlichen Bemühungen“ noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen dem Fahrer wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum Blut ab. Auch seinen Führerschein musste er abgeben. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln und suchen unter der Telefonnummer 07071 / 9728660 nach Zeugenhinweisen.