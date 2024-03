Unfall in Stuttgart-Zuffenhausen

1 Die Polizei hofft, dass jemand den Unfall beobachtet hat und Hinweise geben kann. Foto: dpa/Marijan Murat (Symbolbild)

Weil ein Autofahrer in Zuffenhausen am Freitag das Rotlicht einer Ampel nicht beachtet hatte, sind in einer Stadtbahn wegen eines Bremsmanövers fünf Personen verletzt worden.











