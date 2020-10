6 Die 58-Jährige muss aus ihrem Wagen befreit werden. Sie kommt schwer verletzt in ein Krankenhaus. Foto: Andreas Rosar

Bei einem Unfall kracht eine Mini-Fahrerin in die Bushaltestelle Kelterplatz in Zuffenhausen. Dabei wird ein elfjähriges Mädchen verletzt. Die Fahrerin selbst ist in ihrem Wagen eingeklemmt und muss schwer verletzt von der Feuerwehr befreit werden.

Stuttgart-Zuffenhausen - Durch einen Unfall am Freitagmittag mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist eine 58 Jahre alte Mini-Fahrerin in die Bushaltestelle am Kelterplatz in Stuttgart-Zuffenhausen gekracht. Dabei ist ein elfjähriges Mädchen verletzt worden. Auch die Mini-Fahrerin ist schwer verletzt. Sie musste aus ihrem Wagen befreit werden.

Wie die Polizei berichtet, war ein 84 Jahre alter Opel-Fahrer gegen 14.40 Uhr in der Hohenloher Straße unterwegs und wollte nach links in die Haldenrainstraße abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem von rechts kommenden Mini Cooper der 58-Jährigen. Durch den Zusammenstoß kam die 58-Jährige in den Gegenverkehr, wo sie einen aus Richtung Ludwigsburger Straße kommenden Audi streifte.

Die 58-Jährige wird in ihrem Auto eingeklemmt

Im weiteren Verlauf krachte sie mit ihrem Wagen gegen das Wartehäuschen der Bushaltestelle Kelterplatz und erfasste ein elfjähriges Mädchen, das dort wartete. Da die 58-Jährige offenbar in ihrem Auto feststeckte, musste sie durch Feuerwehrleute befreit werden. Rettungskräfte brachten sowohl die schwer verletzte Autofahrerin als auch das leicht verletzte Mädchen in Krankenhäuser.

Es entstand zudem ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderung.

