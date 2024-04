4 Der Notarztwagen und der VW wurden bei dem Unfall total beschädigt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Ein Rettungswagen und ein Notarztwagen sind in Stuttgart-West im Einsatz und wollen einen VW überholen. Nachdem der Rettungswagen das Auto überholt hat, setzt der Notarztwagen zum Überholen an – und prallt in den VW.











Bei einem Unfall mit einem Notarztwagen ist am Dienstagnachmittag ein 28 Jahre alter VW-Fahrer in der Geißeichstraße in Stuttgart-West leicht verletzt worden, es entstand ein Schaden in Höhe von rund 40.000 Euro.