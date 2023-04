1 Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf etwa 10 000 Euro. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/DROFITSCH/EIBNER

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag ist nach Polizeiangaben ein 18 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt worden. Ein 62-jähriger Taxifahrer war demnach gegen 13 Uhr in der Rotenwaldstraße Richtung Schattenring in Stuttgart-West unterwegs, als er auf Höhe Buchenhofstaffel den Fahrstreifen nach links wechselte, um abzubiegen. Hierbei stieß er wohl mit dem 18-jährigen Motorradfahrer zusammen, der in die gleiche Richtung fuhr. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Zeugen gesucht

Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 10.000 Euro. Die Rotenwaldstraße war für die Zeit der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Zeugen werden sich gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/8990-4100 zu melden.