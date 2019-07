Unfall in Stuttgart-West

6 Bei dem Unfall wurden zwei Personen verletzt. Foto: SDMG

Ein VW-Fahrer ist am Mittwochnachmittag an der Bergheimer Steige unterwegs. In einer Linkskurve kommt er mit seinem Wagen auf die Gegenspur – dort kommt es zu einem Frontalzusammenstoß mit beträchtlichem Schaden.

Stuttgart-West - Auf der Bergheimer Steige kam es am Mittwochmittag zu einem Unfall mit beträchtlichem Schaden. Ein VW-Fahrer war mit seinem Wagen auf der Straße in Stuttgart-West unterwegs, als das Auto in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort prallte der Wagen des 43-Jährigen frontal mit einem Mercedes zusammen, wie die Polizei mitteilt

Der 43-jährige Mercedes-Fahrer und sein 53 Jahre alter Beifahrer erlitten durch den Aufprall leichte Verletzungen. Die Steige war während der Bergungsarbeiten bis etwa 16.20 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Der Sachschaden wird auf 80.000 Euro geschätzt.

Zeugen des Unfalls sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89904100.