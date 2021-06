Unfall in Stuttgart-Weilimdorf

1 Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. (Symbolbild) Foto: imago images/teamwork/Achim Duwentäster via www.imago-images.de

Auf der Korntaler Landstraße in Stuttgart-Weilimdorf verliert ein Kradfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt. Er muss schwer verletzt ins Krankenhaus.

Stuttgart - Ein Schwerverletzter und mehrere Tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstagvormittag in der Korntaler Landstraße in Stuttgart-Weilimdorf. Ein 29 Jahre alter Kradfahrer war laut Polizei gegen 7 Uhr auf der Korntaler Landstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs.

An der Kreuzung zur Bachgerstenstraße stürzte er mutmaßlich ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich dabei schwer. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.