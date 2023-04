5 Bei dem Unfall wurden wohl mehrere Personen schwer verletzt. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend in Stuttgart-Süd wohl zu schnell unterwegs und kracht in ein stehendes Fahrzeug. Bei dem Unfall werden ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge offenbar mehrere Menschen schwer verletzt. Das ist bislang bekannt.









Link kopiert



Diesen Artikel teilen











In der Leonberger Straße im Stuttgarter Süden ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wohl mehrere Personen schwer verletzt wurden.

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte, war ein Autofahrer gegen 21.10 Uhr in der Leonberger Straße in stadtauswärtiger Richtung offenbar zu schnell unterwegs und krachte in ein stehendes Fahrzeug. Beide Wagen wurden bei dem Unfall stark beschädigt. In dem Fahrzeug des Verursachers saßen laut Polizei wohl drei Personen, in dem stehenden Wagen offenbar eine Person.

Lesen Sie auch

Polizei und Rettungskräfte sind momentan im Einsatz (Stand: 22 Uhr). Informationen zum genauen Unfallhergang sowie zur Anzahl der Verletzten und der Schwere der Verletzungen liegen noch nicht vor.