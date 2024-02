Unfall in Stuttgart-Sillenbuch

Am Mittwochabend wird ein Fußgänger in der Nähe der Haltestelle Heumaden Bockelstraße in Stuttgart-Sillenbuch von einer Stadtbahn erfasst. Der Fußgänger hat dabei Glück im Unglück.











Am Mittwochabend ist ein Fußgänger in Stuttgart von einer Stadtbahn erfasst und leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher berichtet, befand sich der Fußgänger in der Nähe der Haltestelle Heumaden Bockelstraße auf den Gleisen, als ihn die Stadtbahn erfasste. Warum er im Gleisbett war, ist bislang unklar.