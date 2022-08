Unfall in Stuttgart

1 Der Radfahrer zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu (Symbolbild). Foto: YAY Images/ imago images

Als ein Pedelec-Fahrer am Mittwochabend in Stuttgart-Ost unterwegs ist, stürzt er plötzlich. Der Grund könnte eine gespannte Schnur gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein Pedelec-Fahrer hat sich bei einem Sturz am Mittwochabend in Stuttgart-Ost leichte Verletzungen zugezogen. Der Grund für den Unfall könnte eine gespannte Schnur gewesen sein. Nach Informationen der Polizei war der 40-Jährige gegen 21.40 Uhr auf der Landhausstraße in Richtung Ostendplatz unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 140 fuhr er zwischen zwei Pollern hindurch.

Ermittlungen ergaben, dass zwischen den Pollern offenbar eine Schnur gespannt war, die für den Sturz ursächlich gewesen sein könnte. Am Fahrrad entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden (0711/89903500).