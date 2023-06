1 Nach Polizeiangaben, die sich auf einen Zeugenbericht berufen, lag bei dem Unfall kein Fremdverschulden vor. Foto: IMAGO/Fotostand/Gelhot

Eine Frau kommt in Stuttgart-Ost auf ihrem Fahrrad zu Fall. Die 29-Jährige verletzt sich bei dem Sturz lebensgefährlich. Sie hatte keinen Helm getragen.









Eine 29-jährige Fahrradfahrerin ist bei einem Unfall in der Nacht zum Samstag in der Hackstraße in Stuttgart-Ost schwer verletzt worden. Die 29-Jährige war nach Angaben der Polizei gegen 1 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Hackstraße unterwegs, kollidierte laut einer Zeugin aus Eigenverschulden auf Höhe der Röntgenstraße mit einem erhöhten Bordstein und fiel in den dortigen Gleisbereich.