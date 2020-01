Unfall in Stuttgart-Ost

3 Ein Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Ein Mann ist am Montagmorgen von einer Stadtbahn der Linie U4 in Stuttgart-Ost erfasst und dabei schwer verletzt worden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

Stuttgart-Ost - Bei einem Unfall mit einer Stadtbahn ist ein Mann am Montagmorgen in Stuttgart-Ost schwer verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann ersten Erkenntnissen zufolge gegen 9.30 Uhr auf seinem Fahrrad die Stadtbahngleise in der Landhausstraße an der Kreuzung mit der Talstraße überqueren, als er wohl eine Stadtbahn der Linie U4 übersah, die in Richtung Ostendplatz unterwegs war.

Stadtbahnstrecke während Unfallaufnahme gesperrt

Der Zug erfasste den Mann, der dabei schwer verletzt wurde. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Für die Dauer der notärztlichen Versorgung und der Unfallaufnahme war die Strecke der Linie U4 bis kurz nach 10 Uhr gesperrt (Informationen hierzu in unserem Störungsmelder).

Nähere Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

