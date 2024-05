1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Unfall. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein Linienbus stößt am Dienstagnachmittag im Stuttgarter Osten mit einem Auto zusammen. Dabei entsteht ein hoher Schaden. Die Polizei sucht Zeugen.











Bei einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem VW ist am Dienstagnachmittag in der Wagenburgstraße in Stuttgart-Ost ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Die Polizei sucht nach Zeugen.