Unfall in Stuttgart-Ost

4 Ein Bus der Linie 42 und die U15 kollidierten in der Gerokstraße. Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar

Am Mittwoch streift ein Linienbus eine entgegenkommende Stadtbahn in der Gerokstraße in Stuttgart-Ost. Drei Frauen werden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.











