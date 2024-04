Auto landet in Gleisbett – Stadtbahnverkehr unterbrochen

Unfall in Stuttgart-Ost

5 Die Frau landete mit ihrem Polo in der Neckarstraße im Gleisbett. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Eine Polo-Fahrerin landet am Mittwochnachmittag im Stuttgarter Osten im Gleisbett der Stadtbahn. Der Stadtbahnverkehr war dadurch zwischenzeitlich unterbrochen.











Eine 68 Jahre alte Polo-Fahrerin ist am Mittwochnachmittag mit ihrem Fahrzeug auf den Stadtbahngleisen in der Neckarstraße in Stuttgart-Ost gelandet. Da sich das Auto festgefahren hatte, musste der Abschleppdienst anrücken. Dies führte zu Behinderungen im Stadtbahnverkehr.