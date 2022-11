1 Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. (Symbolbild) Foto: dpa/Andreas Gebert

Ein offenbar betrunkener 69-jähriger Autofahrer verliert am Freitag in Stuttgart-Nord die Kontrolle über sein Fahrzeug und erfasst drei Menschen. Während zwei Männer leicht verletzt werden, wird ein 25-Jähriger mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.















Ein offenbar betrunkener 69 Jahre alter BMW-Fahrer hat am Freitagnachmittag drei Menschen in der Seestraße in Stuttgart-Nord mit seinem Auto erfasst, ein 25-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei meldet, war der 69-Jährige gegen 14.50 Uhr in der Seestraße in Richtung Wiederholdstraße unterwegs, als er auf Höhe eines Spielplatzes die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und dabei zunächst einen 34-Jahre alten Fußgänger, der auf dem Gehweg unterwegs war, erfasste. Der Fußgänger wurde leicht verletzt. Daraufhin prallte der BMW auf einen am Fahrbahnrand geparkten Nissan, an dem ein 25-Jähriger stand, der gerade den Kofferraum entlud. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt. Der gleichaltrige Beifahrer, der gerade aus dem Fahrzeug ausstieg, wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW nach links abgewiesen und kam an einer Gartenmauer zum Stehen. Nach derzeitigen Ermittlungen stand der BMW-Fahrer vermutlich unter Alkoholeinfluss. Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten und brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus.