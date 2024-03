1 Die Polizei war zur Unfallaufnahme vor Ort. (Symbolbild) Foto: imago/Herrmann Agenturfotografie

In Stuttgart-Möhringen kollidieren am Mittwoch ein Transporter und eine Stadtbahn. Der Fahrer des Transporters und der Fahrer der Stadtbahn werden leicht verletzt. Der Schaden ist enorm.











In Stuttgart-Möhringen sind am Mittwoch ein Transporter und eine Stadtbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, war der der 38-jährige Fahrer des MAN-Transporters gegen 10.35 Uhr in der Straße Am Wallgraben Richtung Galileistraße unterwegs.