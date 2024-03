Unfall in Stuttgart-Mitte

1 In der Friedrichstraße hat es am Samstagmittag gekracht. Die Polizei war deswegen im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Ein 41-Jähriger auf einem Motorrad ist bei einem Unfall in Stuttgart schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte ihn auf einer Hauptstraße vermutlich übersehen.











Schwere Verletzungen hat sich am Samstag ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Stuttgart zugezogen. Wie die Polizei mitteilt, war der 41-Jährige gegen 13.20 Uhr auf der Friedrichstraße in Richtung Rotebühlplatz gefahren. Auf Höhe der Schellingstraße wollte ein Autofahrer, der links neben ihm unterwegs war, ebenfalls auf die rechte der drei Spuren wechseln. Dabei übersah der 47-Jährige den Motorradfahrer mutmaßlich – es kam zur Kollision.