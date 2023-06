1 Die Unfallstelle: Ein 14-Jähriger zieht sich leichte Verletzungen zu. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Ein Leichtverletzter und mehrere Tausend Euro Schaden sind die Bilanz der Polizei zu einem Verkehrsunfalls am Dienstagabend am Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart-Mitte. Bei dem Unfall sollen ein 14-Jähriger auf einem Kleinkraftrad und ein Rettungswagen, der sich im Einsatz befand, zusammengestoßen sein. Der 14-Jährige war nach Polizeiangaben gegen 19.40 Uhr mit einem nicht zugelassenen Kleinkraftrad von der Königstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Hierbei überquerte er den Arnulf-Klett-Platz, vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit am dortigen Fußgängerüberweg bei Grün.