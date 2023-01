Unfall in Stuttgart

1 Rettungskräfte brachten den Mann mit Verletzungen in eine Klinik. Foto: dpa/Friso Gentsch

Schockmoment an der Stuttgarter Wagenburgstraße: Ein Fußgänger will die Straße überqueren – und wird dann vom Mercedes einer 40-Jährigen erfasst.















Link kopiert

Bei einem Unfall im Stuttgarter Osten ist ein Mann leicht verletzt worden. Der 50-Jährige hatte einen Fußgängerüberweg an der Wagenburgstraße überquert – und wurde dann vom Wagen einer 40-Jährigen erfasst.

Die Frau fuhr mit ihrem Mercedes Vito gegen 7.30 Uhr in Richtung Gerokstraße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wer an dem Unfall schuld ist, war zunächst unklar.

Rettungskräfte kümmerten sich um den leicht verletzten Mann und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Beamten bitten Zeugen unter der Telefonnummer 0711/ 8990 4100 um Hinweise.