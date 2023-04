Unfall in Stuttgart

1 Ein Mann ist bei einem Unfall mit einer Stadtbahn in Stuttgart-Wangen ums Leben gekommen. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Ein 42-Jähriger ist in Stuttgart-Wangen von einer Stadtbahn erfasst worden und bei dem Unfall ums Leben gekommen.









Eine Stadtbahn hat einen 42-Jährigen in Stuttgart-Wangen erfasst. Der Mann erlag seinen Verletzungen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Samstagabend gegen 22 Uhr in der Nähe der Haltestelle Hedelfinger Straße.

Der 42-Jährige war laut dem Bericht aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gleise gestürzt und von einer Bahn der Linie U13 in Richtung Hedelfingen erfasst und tödlich verletzt worden. Die Stadtbahnfahrerin und die 20 Fahrgäste in der Bahn blieben bei dem Unfall laut Bericht unverletzt.

Die Polizei sperrte Straßen und Bahnstrecke rund um den Unfallbereich ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Zur genauen Ermittlung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 0711/89904100 zu melden.