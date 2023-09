6 Der Schaden am BMW liegt im fünfstelligen Bereich. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Ein 34-jähriger Autofahrer kommt am Donnerstagabend im Kochelseeweg von der Fahrbahn ab und kracht in einen Beleuchtungsmast. Er flüchtet zunächst, rund zwei Stunden später kann die Polizei den stark alkoholisierten Mann jedoch ausfindig machen.











Am Donnerstagabend hat sich in Stuttgart-Hofen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 34 Jahre alter Mann war gegen 22.30 Uhr in seinem BMW aus Richtung Seeblickweg im Kochelseeweg unterwegs und verlor auf Höhe der Hausnummer 14 die Kontrolle über sein Auto. Er kam von der Fahrbahn ab und krachte auf dem Gehweg in einen Laternenmast, der komplett umknickte.