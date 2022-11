7 Wer kann der Polizei Hinweise zum Unfall in der Nähe der Otto-Konz-Brücken geben? Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Bei einem Unfall in Stuttgart-Hedelfingen ist am Montag ein BMW mit einem Mitsubishi zusammengestoßen, wobei ein Mann leicht verletzt wurde. Gemäß den Angaben der Polizei war ein 55-Jähriger gegen 12.45 Uhr mit seinem BMW auf der Straße Am Westkai in Richtung der Otto-Konz-Brücken unterwegs, als es gefährlich wurde.

Der BMW-Fahrer bog im Bereich der Baustelle nach links auf die Abfahrt zur Bundesstraße 10 ab und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Mitsubishi zusammen, der in Richtung Esslingen fuhr. Bei der Kollision wurde der 56 Jahre alte Fahrer des Mitsubishis leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn daher in ein Krankenhaus.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 30 000 Euro. Die Beamten bitten Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0711/89904100 zu melden.