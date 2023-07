5 Die Seniorin hatte wohl das Brems- mit dem Gaspedal verwechselt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg/Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Eine 79-Jährige will mit ihrem Mercedes in Hedelfingen einparken und verwechselt dabei offenbar das Brems- mit dem Gaspedal – mit fatalen Folgen.









Eine 79 Jahre alte Mercedes-Fahrerin ist am Mittwochmorgen auf einem Parkplatz an den Otto-Hirsch-Brücken in Stuttgart-Hedelfingen beim Einparken eine Böschung hinuntergeschanzt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Fahrerin und ihr 82-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt.