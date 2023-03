Unfall in Stuttgart

1 Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Foto: picture alliance / dpa/Daniel Karmann

In Stuttgart ereignet sich am Donnerstag ein tragischer Unfall. Eine 83-jährige Frau wird in ihrem eigenen Zuhause von einem Schiebetor eingeklemmt. Die Ermittlungen laufen.









Eine 83 Jahre alte Frau ist am Donnerstag in Stuttgart-Dachswald von einem Schiebetor eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Eine Zeugin entdeckte die eingeklemmte Frau laut Polizei gegen 13.30 Uhr und alarmierte die Rettungskräfte. Diese versorgten die Frau und brachten sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei will nun ermitteln, warum die Frau in ihrem eigenen Zuhause zwischen dem Schiebetor und Betonwand eingeklemmt wurde. Hier dauern die Ermittlungen noch an. Ein Sachverständiger soll nun die Ursache klären.