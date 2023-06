6 Die Fahrerin eines E-Scooters wurde bei einem Unfall mit der Stadtbahn leicht verletzt. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Schreckmoment in Stuttgart: Bei einem Unfall gerät die Fahrerin eines E-Scooters unter eine Stadtbahn. Was über den folgenschweren Zusammenstoß bekannt ist.









Bei einem Unfall in Stuttgart, an dem eine Stadtbahn und eine E-Scooter-Fahrerin beteiligt waren, ist die Fahrerin des Rollers leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage erklärte, ereignete sich der Unfall gegen 12 Uhr am Mittwoch auf Höhe der Friedhofstraße auf der Linie der Stadtbahn U12. Die Tram war in Richtung Weinsteige unterwegs.