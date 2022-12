1 Die Polizei musste zu einem spektakulären Unfall nach Botnang ausrücken (Symbolbild). Foto: IMAGO Fotostand/K. Schmitt

Die Zeit der Festlichkeiten kann böse Folgen haben – besonders, wenn es um Alkoholkonsum geht. Nicht nur an Silvester wird der Grundsatz gelten: Don’t drink and drive. Ein 31-Jähriger ist nach einem spektakulären Unfall am frühen Donnerstagmorgen in Botnang jedenfalls erst einmal seinen Führerschein los.

Wie die Polizei berichtet, war der Fahrer eines VW Polo kurz nach 3 Uhr in der Franz-Schubert-Straße in Richtung Kräherwald unterwegs, als er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Sein Wagen kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten roten Smart. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass der Smart gegen eine Hauswand geschoben wurde, und der VW Polo wurde ausgehebelt, überschlug sich, landete auf dem Dach und rutschte gegen einen grauen Smart, der auf der anderen Straßenseite geparkt war. Der 31-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Die Ursache ist offenbar zu riechen

Die Ursache ist noch nicht abschließend geklärt – aber sie lag förmlich in der Luft: Die an der Unfallstelle eingesetzten Polizeibeamten stellten einen Alkoholgeruch bei dem 31-Jährigen fest. „Einen Alkomattest an Ort und Stelle hat der Betroffene verweigert“, sagt Polizeisprecher Sven Burkhardt. Dem Mann sollte das freilich wenig nutzen: Er musste ins Krankenhaus – nicht nur wegen seiner Blessuren, sondern auch zur Blutprobe. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein sowie sein Fahrzeug. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um mögliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07 11 / 89 90 - 41 00.