Unfall in Stuttgart

5 Ein 44-Jähriger ist in Stuttgart ins Gleisbett geraten. Foto: SDMG/SDMG / Jaeger

Ein 44-jähriger Autofahrer ist am Sonntagabend im Stuttgarter Osten ins Gleisbett geraten. Erst nach rund 100 Metern stoppte er sein Fahrzeug. Der Mann war nach Angaben der Polizei betrunken.

Stuttgart - Ein 44-jähriger Autofahrer hat am späten Sonntagabend in Stuttgart das Gleisbett mit der Straße verwechselt. Nach Angaben der Polizei war der offensichtlich betrunkene Mann gegen 21.50 Uhr auf der Landhausstraße in Richtung Wangen unterwegs, als ihm das Malheur passierte. Doch scheinbar bemerkte er seinen Fehler zunächst nicht – erst nach rund 100 Metern stoppte er seinen VW-Passat.

Die Polizeibeamten stellten in der Folge fest, dass der Mann, der unverletzt blieb, offenbar unter Alkoholeinwirkung stand. Der 44-Jährige musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Durch den Vorfall kam es zu Einschränkungen im Stadtbahnverkehr.

