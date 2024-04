1 Ein Unfall in Bad Cannstatt hat am späten Samstagabend für einen Polizeieinsatz gesorgt. Foto: dpa/Marijan Murat

70 000 Euro Schaden und eine verwüstete Kreuzung sind die Folgen einer Trunkenheitsfahrt in Bad Cannstatt. Der Verursacher wurde dabei in der Nacht auf Sonntag in seinem Auto eingeklemmt.











Ein Verletzter, ein hoher Sachschaden und ein völlig demolierter Kreuzungsbereich sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am späten Samstagabend in Bad Cannstatt. Laut Polizei war ein 26-Jähriger gegen 22.15 Uhr mit seinem Renault-Kleintransporter auf der Augsburger Straße in Richtung Esslingen unterwegs. Weil er zu schnell war, verlor er im Bereich der Deckerstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug.