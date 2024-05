5 Unfall auf der Rheinhold-Maier-Brücke in Bad Cannstatt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Auf der Reinhold-Maier-Brücke in Bad Cannstatt kommt es am Freitagnachmittag zu einem Unfall zwischen zwei Autos. Beide Autos sind nicht mehr fahrbereit.











Am Freitagnachmittag ist es zwischen zwei Autos auf der Reinhold-Maier-Brücke in Stuttgart Bad Cannstatt zu einem Unfall gekommen, wie die Polizei mitteilte. Eine 26 Jahre alte Frau war mit ihrem VW Golf gegen 16 Uhr in der Neckartalstraße unterwegs Richtung Münster. An der Einmündung der Reinhold-Maier-Brücke stieß sie nach Polizeiangaben mit ihrem Auto mit dem Golf einer 57-Jährigen zusammen, die aus der entgegengesetzten Richtung kam und nach links auf die Reinhold-Maier-Brücke abbog.