5 Durch den Zusammenstoß kippte ein Auto zur Seite. Foto: Andreas Rosar//Fotoagentur-Stuttg

Auf einer Kreuzung in Stuttgart-Wangen stoßen am Samstagabend zwei Autos zusammen. Ein Wagen kippt um und bleibt auf der Seite liegen. Fünf Menschen werden bei dem Unfall verletzt, einer davon schwer.

Stuttgart-Wangen - Bei einem Unfall mit zwei Autos in Stuttgart-Wangen sind am Samstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Mercedes und drei Beifahrern gegen 19.45 Uhr auf der Straße Am Westkai in stadteinwärtiger Richtung. Er wollte die Otto-Konz-Brücken geradeaus überqueren. Eine 23-jährige BMW-Fahrerin war währenddessen mit zwei Mitfahrern auf den Otto-Konz-Brücken von Wangen kommend in Fahrtrichtung Untertürkheim unterwegs.

Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Dabei überschlug sich das Fahrzeug des 21-Jährigen und prallte gegen einen Ampelmast, der aus der Verankerung gerissen wurde. Vier Personen im Alter von 17, 21, 22 und 23 Jahren wurden leicht, ein 25-Jähriger schwer verletzt. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf rund 17.000 Euro.

Beide Fahrer gaben an, bei grüner Ampel gefahren zu sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89904100 bei der Polizei zu melden.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.