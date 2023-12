Unfall in Stuttgart: Autofahrer missachtet rote Ampel und kracht mit Stadtbahn zusammen

1 Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Ein 62-jähriger Autofahrer missachtet am Samstagabend in Stuttgart-Süd eine rote Ampel. In der Folge stößt er mit einer Stadtbahn zusammen.











In Stuttgart-Süd hat ein Autofahrer am Samstagabend eine rote Ampel missachtet und ist in der Folge mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei befuhr der 62-Jährige mit seinem Auto gegen 18.15 Uhr die Böblinger Straße in Richtung Kaltental, als er trotz Rotlicht nach rechts in Richtung Vogelrainweg abbog. In der Folge stieß er mit einer entgegenkommenden Stadtbahn der Linie U1 zusammen.