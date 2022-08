Autofahrer fährt Mädchen an und flüchtet

Unfall in Stuttgart

1 Der Vorfall ereignete sich an einem Fußgängerüberweg (Symbolbild). Foto: imago images/blickwinkel/McPHOTO/B. Leitner

Ein Mädchen will am Dienstagmorgen auf ihrem Cityroller einen Fußgängerüberweg in Stuttgart überqueren. Dabei wird es von einem Autofahrer angefahren.















Link kopiert

Ein Autofahrer soll am Dienstagmorgen an der Hackstraße in Stuttgart ein achtjähriges Mädchen auf einem Fußgängerüberweg angefahren haben und sich anschließend aus dem Staub gemacht haben.

Nach Angaben der Polizei befand sich das Kind mit seinem Cityroller gegen 7.45 Uhr am Fußgängerüberweg der Stadtbahnhaltestelle Raitelsberg. Dort wollte es offenbar die Hackstraße von der Abelsbergstraße kommend in Richtung Parkstraße überqueren.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Fahrer eines beigefarbenen VW Golf (Stuttgarter Kennzeichen), der aus Richtung Bergfriedhof kam und in Richtung Schlachthof unterwegs war, übersah das Mädchen offenbar und fuhr es an. Dabei stürzte die Achtjährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer soll abgebremst und kurz gewartet haben, bis das Kind die Fahrbahn verlassen hatte. Daraufhin fuhr er davon.

Der Fahrer soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und helle Haut gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei (0711/8990-4100) zu melden.