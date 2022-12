1 Der Unfall ereignete sich in Stuttgart-Ost. Foto: dpa/Carsten Rehder

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in Stuttgart aufgrund eines Bedienfehlers einen folgenschweren Unfall verursacht. Eine Straße war danach ohne Strom.















Eine 75-jährige Autofahrerin hat in Stuttgart-Ost am Donnerstagvormittag aufgrund eines Bedienfehlers einen Unfall verursacht, bei dem ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 10.55 Uhr mit ihrem Landrover auf der Straße Schellenkönig in Richtung Richard-Wagner-Straße unterwegs, als sie im Bereich der Kreuzung mutmaßlich Gas und Bremse verwechselte oder von dem Pedal abrutschte und in der Folge gegen einen geparkten Fiat prallte, der dadurch gegen einen Stromkasten geschoben wurde.

Verkehrsbehinderungen nach Unfall

Daraufhin fiel in der Straße der Strom aus. Mitarbeiter eines Energieversorgers kümmerten sich anschließend um den entstandenen Schaden. Während der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde bei dem Unfall – bei dem insgesamt drei Autos beschädigt wurden – niemand.