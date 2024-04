1 Die Seniorin war gerade dabei, mit ihrem Rollator einen Zebrastreifen zu überqueren. (Symbolbild) Foto: Helen Moser

Eine 91-Jährige wollte die Marktstraße in Steinheim an einem Zebrastreifen überqueren. Dabei wurde sie jedoch von einem Traktorfahrer übersehen und stürzte schwer.











Eine 91-Jährige ist am Montagnachmittag in Steinheim von einem Traktorfahrer am Zebrastreifen übersehen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 77-Jährige gegen 14.20 Uhr die Rielingshäuser Straße ortseinwärts entlang, als er am Übergang zur Markstraße den dortigen Fußgängerüberweg überrollte. Dort lief jedoch gerade die 91-Jährige mit ihrem Rollator, welcher vom Traktor erfasst wurde, woraufhin die Seniorin zu Boden stürzte. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.