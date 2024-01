Unfall in Sindelfingen

5 Die Fahrzeuge stießen auf der Mahdentalstraße in Sindelfingen zusammen. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Eine 31-jährige Autofahrerin will am Mittwoch in Sindelfingen auf die A81 auffahren und übersieht dabei offenbar das Auto eines 45-Jährigen – mit schlimmen Folgen.











Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 33.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der Mahdentalstraße in Sindelfingen (Kreis Böblingen) ereignete.