Unfall in Sindelfingen

7 Bei einem Unfall in Sindelfingen wurden sechs Menschen verletzt. Foto: SDMG

Sechs Menschen – darunter drei Kinder – werden bei einem schweren Unfall in Sindelfingen verletzt. An den vier beteiligten Fahrzeugen entsteht hoher Sachschaden.

Sindelfingen - – Bei einem schweren Unfall in Sindelfingen (Kreis Böblingen) sind am Samstagnachmittag sechs Menschen verletzt worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, war eine 40-Jährige in ihrem Opel Zafira gegen 15 Uhr auf der linken Spur der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Richtung Neckarstraße unterwegs. Als sie auf die rechte Spur wechseln wollte, übersah sie einen Peugeot, der von einem 51-Jährigen gelenkt wurde und krachte in dessen Fahrzeug.

Nach diesem Zusammenstoß schleuderte der Zafira in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem auf der dortigen linken Spur in Richtung Darmsheim fahrenden Mercedes eines 46-Jährigen, der wiederum durch diesen Aufprall auf seine rechte Parallelspur abgewiesen wurde und dort schließlich mit dem Toyota einer 57-Jährigen zusammenstieß.

Die Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht

Durch diesen Unfall wurden die Fahrerin des Zafira und ein fünfjähriges Kind bei ihr im Fahrzeug leicht verletzt. Außerdem wurden alle vier Insassen des Mercedes leicht verletzt, darunter zwei weitere Kinder im Alter von fünf und zwölf Jahren. Zur Versorgung der Verletzten waren zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Verletzten wurden zur Behandlung in Krankenhäuser transportiert. Drei der Autos mussten abgeschleppt werden.

Die Hanns-Martin-Schleyer-Straße musste im Unfallbereich in Fahrtrichtung Darmsheim für zirka eineinhalb Stunden gesperrt werden.