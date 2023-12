Unfall in Sindelfingen

6 Hoher Sachschaden: Mitten drauf auf den Laternenmast. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Am Sonntagnachmittag ist ein 35-Jähriger Autofahrer in Sindelfingen von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenmast geprallt – nach eigenen Angaben wegen seiner Müdigkeit.











Link kopiert



Bei einem Unfall am Sonntag gegen 16.20 Uhr an der Kreuzung Königsberger Straße/ Eschenbrünnlestraße in Sindelfingen ist ein 35-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden.