4 Am Unfallort in Renningen. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

In Renningen kommt es am Montag in Folge eines missglückten Abbiegemanövers zu einem Autounfall – eine Person wird dabei schwer verletzt.















Link kopiert

Renningen - Bei einem Unfall in Renningen (Landkreis Böblingen) sind am Montag drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Hintergrund war nach Angaben eines Polizeisprechers, dass beim Abbiegen der Gegenverkehr übersehen wurde. Details zum Hergang und zur Identität der Verletzten konnte der Sprecher zunächst nicht nennen. Die Polizei war noch am Abend mit der Unfallaufnahme an der Bundesstraße 295 Richtung Weil der Stadt beschäftigt.