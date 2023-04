Gefahrgut-Lkw in Graben gerutscht – Bergung am Mittwoch

Ein mit Flüssiggas beladener Lkw rutscht am Dienstagnachmittag in Remshalden in einen Graben und droht weiter abzurutschen. Feuerwehr und Polizei sichern das Fahrzeug mit Seilen. Eine Bergung soll am Mittwoch erfolgen.









Ein mit 26 Tonnen Flüssiggas beladener Lastwagen ist am Dienstagnachmittag im Grauen Weg in Remshalden-Grunbach (Rems-Murr-Kreis) in einen Graben gefahren und drohte weiter abzurutschen. Die Bergung gestaltete sich als schwierig und soll nun im Laufe des Mittwochs über die Bühne gebracht werden.

Wie die Polizei berichtet, sollte der Fahrer des Lastwagens ein Wohnhaus mit Flüssiggas beliefern, als er gegen 17.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam und in den Graben rutschte. Ein hinzugerufener Abschleppdienst konnte den Lkw nicht bergen, weshalb die Polizei gerufen wurde.

Gemeinsam mit den Feuerwehren Weinstadt und Waiblingen, die mit 35 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort waren, wurde der Lkw mit Seilen gesichert, damit das Fahrzeug nicht noch weiter abrutscht. Die Bergung wurde auf den Mittwoch verlegt, da zum Abpumpen und Abtransport des Flüssiggases Spezialfahrzeuge erforderlich sind. Zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei noch keine Angaben machen.