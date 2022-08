Unfall in Plochingen

1 Der entstandene Schaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer hat am Sonntag in Plochingen (Kreis Esslingen) den Außenspiegel eines geparkten Auto gestreift und ist gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus.















Nach einem Unfall am Sonntagabend auf der Esslinger Straße in Plochingen hat der Rettungsdienst einen 75-jährigen Pedelec-Fahrer ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann kurz nach 22 Uhr auf einem Radweg von Plochingen in Richtung Altbach unterwegs. Dabei streifte er nach den Angaben den Außenspiegel eines geparkten Autos und stürzte zu Boden.

Anzeichen auf Alkoholeinfluss

Beamte vor Ort vermuteten, dass der 75-Jährige eventuell unter dem Einfluss von Alkohol steht. Daher musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Der entstandene Schaden kann laut Polizei noch nicht beziffert werden.